На ремонт фонтана «Мишка» в Новосибирске потратят 8,9 миллиона рублей

На капремонт фонтана «Мишка» в Первомайском сквере Новосибирска выделили 8,9 миллиона рублей. Фото: Зеленый Новосибирск

На капитальный ремонт фонтана «Мишка» в Первомайском сквере Новосибирска выделили 8,9 миллиона рублей. Для проведения работ уже ищут подрядчика.

Информация размещена на портале госзакупок. Заказчиком выступает МАУ Новосибирска «Горзеленхоз».

Подрядчику предстоит демонтировать чашу фонтана, провести отделку технического помещения, установить новые железобетонные конструкции, отделать стены фонтана гранитом и в конце смонтировать скульптуру «Мишка».

− Перед чистовой отделкой дна фонтана и стен все места прохода коммуникаций, места крепления дополнительного оборудования заделать гидропломбами и провести гидравлические испытания на герметичность чаши, − говорится в проектной документации.

Заявки на участие в аукционе принимают до 25 сентября.

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