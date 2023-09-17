Не хотела заводиться: в Новосибирске водитель поджег свою «Оку»

Инцидент произошел у котлована на Юго-Западном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Новосибирска сгорел автомобиль «Ока». По словам очевидцев, машину поджег ее хозяин.

Инцидент произошел у котлована на Юго-Западном днем 16 сентября. Выяснилось, что владелец долго пытался завести машину, но у него ничего не выходило. По всей видимости, авто было очень старым.

− В итоге он психанул, снял аккумулятор и поджег, − рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

На место прибыли пожарные. Однако к моменту их приезда автомобиль успел полностью выгореть, от него остался один корпус.

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