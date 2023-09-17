В Новосибирске спасатели устранили затор из бобровых плотин

Спасатели в специальных костюмах расчистили реку в районе улицы Кавалерийской. Фото: Спасатели МАСС

В Калининском районе Новосибирска на реке 1-ая Ельцовка образовался затор из бобровых плотин. На место выехали представители Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) города.

Работы организовали в субботу, 16 сентября. Спасатели в специальных костюмах расчистили реку в районе улицы Кавалерийской. Они убрали в сторону ил и ветки, препятствующие нормальному течению воды.

На ликвидацию затора ушло четыре часа.

− Затор из плотин устранен. Угроза подтопления устранена, − сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

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