Высокий мужчина с большой спортивной сумкой пропал в Новосибирске. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Заельцовском районе Новосибирска пропал 39-летний Ануфриев Андрей Викторович. О его местонахождении неизвестно с 9 сентября.

– Приметы мужчины: рост 186 см, худощавое телосложение, короткая стрижка и темно-каштановые волосы, голубые глаза. Одет был в серо-черное худи с капюшоном, темно-синие спортивные брюки с белыми лампасами и черные кроссовки. С собой у него большая спортивная сума, – сообщает ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Если вы знаете, где находится Андрей Викторович, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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