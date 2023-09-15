В Новосибирске построят индустриальный парк за пять миллиардов рублей

Под Новосибирском построят индустриальный парк за пять миллиардов рублей. Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

В Новосибирске в районе ОбьГЭС построят частный индустриальный парк «Мичуринский кластер» за 4,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Агентстве инвестиционного развития региона.

Парк выполнят в формате небольших производственно-складских помещений. Такой вариант построек менее опасен для окружающей среды. Склады будут сдаваться в аренду.

Для реализации проекта создадут проектную компанию, которая станет застройщиком и оператором индустриального парка.

Площадь парка составит 20 гектар, а общая площадь объектов - 100 тысяч квадратных метров. Предполагается, что парк обеспечит рабочими местами порядка тысячи жителей близлежащих домов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber