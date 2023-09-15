Огромное пламя полностью охватило частный дом в Марусино в Новосибирской области. Фото: "АСТ-54".
Крупный пожар произошел в селе Марусино в Новосибирской области. По словам очевидцев, там вспыхнул частный дом. Информация о ЧП появилась в Сети утром 15 сентября.
– Огонь полностью охватил здание, – сообщили в «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, что огромное пламя объяло строение. А все вокруг затянуло густым темным дымом.
Очевидцы вызвали сотрудников МЧС. Пожарные оперативно прибыли на место и локализовали пожар.
Информация о происшествии уточняется.
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