Огромное пламя полностью охватило частный дом в Марусино в Новосибирской области. Фото: "АСТ-54".

Крупный пожар произошел в селе Марусино в Новосибирской области. По словам очевидцев, там вспыхнул частный дом. Информация о ЧП появилась в Сети утром 15 сентября.

– Огонь полностью охватил здание, – сообщили в «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что огромное пламя объяло строение. А все вокруг затянуло густым темным дымом.

Очевидцы вызвали сотрудников МЧС. Пожарные оперативно прибыли на место и локализовали пожар.

Информация о происшествии уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber