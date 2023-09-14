«Сразу поняла, что развод»: жительница Новосибирской области дала отпор телефонному мошеннику

Жительница Новосибирской области дала отпор телефонному мошеннику.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жительница Чановского района Новосибирской области дала отпор телефонному мошеннику. Она предупреждает о новой обманной схеме.
Женщине позвонили и представились оператором мобильной связи. Сказали, что у нее заканчивается договор пользования номером, но его можно продлить. Для этого ей необходимо будет продиктовать код из пришедшего сообщения.
- Сразу поняла, что развод. Потому что знаю, что сим-карты оформляются бессрочно, - рассказала Марина КП-Новосибирск.
Она сразу обратилась на горячую линию своего оператора. Там ей подтвердили бессрочное действие «симок».
КП-Новосибирск направила запрос по данному факту в ГУ МВД.
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