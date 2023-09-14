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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 16:14

«Сразу поняла, что развод»: жительница Новосибирской области дала отпор телефонному мошеннику

Жительница Новосибирской области дала отпор телефонному мошеннику
Полина ШЕВЧЕНКО
Жительница Новосибирской области дала отпор телефонному мошеннику.

Жительница Новосибирской области дала отпор телефонному мошеннику.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Чановского района Новосибирской области дала отпор телефонному мошеннику. Она предупреждает о новой обманной схеме.

Женщине позвонили и представились оператором мобильной связи. Сказали, что у нее заканчивается договор пользования номером, но его можно продлить. Для этого ей необходимо будет продиктовать код из пришедшего сообщения.

- Сразу поняла, что развод. Потому что знаю, что сим-карты оформляются бессрочно, - рассказала Марина КП-Новосибирск.

Она сразу обратилась на горячую линию своего оператора. Там ей подтвердили бессрочное действие «симок».

КП-Новосибирск направила запрос по данному факту в ГУ МВД.

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