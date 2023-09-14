«Самое главное - люди живы»: экс-летчик высказался об аварийной посадке A320 под Новосибирском

12 сентября в Новосибирской области аварийно сел самолет «Уральских авиалиний». Фото: Анна ПАШАГИНА

Экс-летчик гражданской авиации Новосибирска прокомментировал аварийную посадку самолета в Убинском районе. О своих эмоциях по этому поводу он рассказал изданию «Царьград Новосибирск».

- За мою карьеру с 1990 года нештатных ситуаций было предостаточно, но вот в поле садиться не приходилось. Я летал вторым пилотом, работал в одной из крупнейших ныне авиакомпаний. Что могу сказать? Прекрасно понимаю экипаж, им пришлось за минуты принимать решение. Пока могу сказать, что самое главное - люди живы, дети живы, - рассказал Александр А.

Пилот отметил, что авиаинцидентов всегда было предостаточно. Но сейчас все этапы полета строго контролируются, поэтому летать стало безопаснее.

Александр боится, что в ситуации с приземлением самолета в поле виноватыми сделают летчиков. В их причастности к инциденту надо разобраться. Кроме того, следует уделить внимание установлению причин нехватки топлива. По его словам, это может спасти другие рейсы от подобных ситуаций.

Напомним, 12 сентября в Новосибирской области аварийно сел самолет «Уральских авиалиний». На борту находились 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, и 6 членов экипажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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