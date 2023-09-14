Жительница НСО потеряла 130 тысяч рублей при покупке телефона у мошенника

Сибирячку развел житель города Саратова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Новосибирской области хотела купить мобильный телефон. Она планировала потратить 14 тысяч рублей, но лишилась 130 тысяч из-за мошенника.

История произошла в 2019 году. Сибирячку развел житель города Саратова. Используя «фейковый» аккаунт в одной из соцсетей, парень предложил ей приобрести iPhone 7. Молодой человек убедил женщину перевести ему 14 тысяч рублей за сам смартфон и доставку. Однако отправлять телефон он даже не планировал.

Получив деньги, злоумышленник продолжил следовать своему коварному плану. Он сообщил, что якобы хочет вернуть покупательнице деньги − для этого ему нужны данные банковских карт и коды подтверждения из СМС, рассказали в прокуратуре НСО.

В итоге сибиряка потеряла 130 тысяч рублей, но заветного «яблочка» так и не увидела. На молодого человека завели уголовное дело, ему вменили мошенничество и кражу. Парень признал свою вину.

− Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и дополнительными обязанностями, − сообщили в прокуратуре.

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