Вход в Новосибирский зоопарк сделают бесплатным для пенсионеров. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирском зоопарке сделают бесплатный вход для пожилых людей. Акция будет действовать с 25 сентября по 30 октября 2023 года. Связано это с тем, что в зоопарке пройдет декада пожилого человека.

– Для всех, кто достиг пенсии по возрасту, женщины с 55 лет, мужчины от 60 года - вход бесплатный, при предъявлении документа, – говорится в сообщении зоопарка.

Известно, что такие акции там проводят 2 раза в год. Осенью она приурочена ко Дню пожилого человека.

В зоопарке уточнили, что пенсионеры, предъявив документ, могут взять для прогулки скандинавские палочки. Их предоставляют желающим бесплатно.

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