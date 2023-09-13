В Новосибирске фигурантам дела о взрыве на АГЗС запросили реальные сроки

Фигурантам дела о взрыве на АГЗС запросили реальные сроки. Фото: Управление Судебного департамента в НСО

В Новосибирске фигурантам дела о взрыве на АГЗС на Гусинобродском шоссе запросили сроки лишения свободы. Гособвинитель попросил суд о наказании во время прений.

- 12 сентября в Октябрьском районном суде прошли прения сторон в уголовном деле по обвинению генерального директора ООО «СибГаз» Романа Гармидера, ООО «СибГаз» Геннадия Киселя и генерального директора ООО УК «ЭКОГАЗ» Алексея Савлука, - говорится в сообщении суда.

Гособвинитель просил суд назначить всем подсудимым лишение свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима: Роману Гармидеру и Алексею Савлуку - по четыре года, Геннадию Киселю - три года.

В свою очередь защита просила ограничится другими видами наказаний, без лишения свободы.

Напомним, взрыв на газовой заправке произошел 14 июня 2021 года. В результате ЧП в больницу 17 человек: 7 из них получили сильные ожоги. После этого, по решению суда, заправку закрыли на три месяца. Вероятно, ЧП произошло из-за нарушений техники безопасности при сливе топлива.

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