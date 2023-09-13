В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда покормила своих медвежат. Фото: Сергей Ильтяков

В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда покормила своих медвежат Белку и Стрелку молоком. Прием пищи успел запечатлеть гость парка Сергей Ильтяков.

Сначала медвежата беззаботно играли друг с другом, купались и ели яблоки. Но плодов оказалось недостаточно, чтобы наесться. Тогда Белка и Стрелка начали выпрашивать у мамы молоко. Долго уговаривать Герду не пришлось: она села, и малыши начали кушать. Во время кормления медведица вылизывала своих медвежат. А малыши все продолжали пить молоко и, кажется, не собирались останавливаться.

Ранее белые медвежата со своей мамой Гердой устроили игры с прыжками в воду. Медвежата умело позировали перед камерой. Пока один из них делал грациозный прыжок в воду, второй наслаждался прохладой в импровизированном сугробе. В какой-то момент один из медведей забрался на возвышенность, чтобы прыгнуть.

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