До -2! В Новосибирскую область в конце недели нагрянут первые заморозки

Заморозки до -2 градусов придут в Новосибирскую область в конце недели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О первых заморозках предупредили синоптики Западно-сибирского гидрометцентра. По их данным, в Новосибирской области они начнутся уже в четверг, 14 сентября.

– 14 и 15 сентября местами ожидаются заморозки до -2 градусов, – говорится в сообщении гидрометцентра.

При этом днем будет тепло. Воздух 14 сентября прогреется до +18 …+20 градусов. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков.

Выходные тоже прогнозируют теплыми: до +20 тепла с солнцем и без осадков.

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