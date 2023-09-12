В Новосибирске вынесли приговор женщине, избившей в лифте старшую по дому. Фото: Мария НОВИКОВА

Во вторник, 12 сентября, Ленинский районный суд поставил точку в деле многодетной матери. Почти год назад, в ноябре 2022 года, она жестоко избила в лифте старшую по дому Наталью. Сделала она это якобы из-за замечания.

– Татьяне Коноваловой предъявили обвинение по ч.1 ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). На финальном заседании она впервые, со слов потерпевшей, извинилась перед ней и попросила не судить ее строго, – рассказала из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

Фигурантку оставили на свободе, но наказали рублем. Приговорили многодетную мать к штрафу в 10 тысяч рублей. Иск пострадавшей Натальи Артамоновой суд удовлетворил частично. Осужденную обязали выплатить ей 30 тысяч за моральный ущерб и компенсировать затраты на лечение и замену молнии на пуховике на общую сумму 2854 рубля.

По словам Натальи, многодетная мать просила на суде не наказывать ее строго. Заявила, что находилась в состоянии аффекта. И якобы даже не помнит, сколько ударов нанесла.

– Она заявила, что нанесла не больше четырех ударов. Хотя на видео прекрасно видно, что их минимум 30, – поделилась с КП-Новосибирск Наталья.

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