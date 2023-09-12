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НовостиОбщество12 сентября 2023 2:07

«Приятного аппетита!»: жительница Новосибирска нашла отломленный ноготь во фунчозе из супермаркета

Жительница Новосибирска нашла отломленный ноготь во фунчозе из супермаркета
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жительница Новосибирска нашла отломленный ноготь во фунчозе из супермаркета.

Жительница Новосибирска нашла отломленный ноготь во фунчозе из супермаркета.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Новосибирска поделилась отвратительной находкой, обнаруженной в готовом блюде. Она купила в супермаркете домашней еды фунчозу на ужин. А в блюде нашла отломленный ноготь.

– Шикарный ужин из фунчозы с отломленным нарощенным ногтем, видимо, одного из сотрудников. Судя по всему повара работают мало того, с нарощенными когтями, так еще и без перчаток, приятного аппетита, называется, – поделилась возмущенная сибирячка на «Флампе».

Увиденное вызвало отвращение у покупательницы. Фото: скриншот // "Фламп".

Увиденное вызвало отвращение у покупательницы. Фото: скриншот // "Фламп".

Девушка добавила, что после столь отвратительного инцидента у нее в целом пропал аппетит:

– Никогда бы не подумала, что столкнусь с таким, – сетует жительница Новосибирска.

На фото, которое приложила к посту девушка, виден отломленный ноготь.

Комментаторам от увиденного подурнело:

– Фу, какой же ужас! – написали новосибирцы.

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