«Приятного аппетита!»: жительница Новосибирска нашла отломленный ноготь во фунчозе из супермаркета

Жительница Новосибирска нашла отломленный ноготь во фунчозе из супермаркета.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жительница Новосибирска поделилась отвратительной находкой, обнаруженной в готовом блюде. Она купила в супермаркете домашней еды фунчозу на ужин. А в блюде нашла отломленный ноготь.
– Шикарный ужин из фунчозы с отломленным нарощенным ногтем, видимо, одного из сотрудников. Судя по всему повара работают мало того, с нарощенными когтями, так еще и без перчаток, приятного аппетита, называется, – поделилась возмущенная сибирячка на «Флампе».
Увиденное вызвало отвращение у покупательницы. Фото: скриншот // "Фламп".
Девушка добавила, что после столь отвратительного инцидента у нее в целом пропал аппетит:
– Никогда бы не подумала, что столкнусь с таким, – сетует жительница Новосибирска.
На фото, которое приложила к посту девушка, виден отломленный ноготь.
Комментаторам от увиденного подурнело:
– Фу, какой же ужас! – написали новосибирцы.
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