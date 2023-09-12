«Приятного аппетита!»: жительница Новосибирска нашла отломленный ноготь во фунчозе из супермаркета

Жительница Новосибирска нашла отломленный ноготь во фунчозе из супермаркета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Новосибирска поделилась отвратительной находкой, обнаруженной в готовом блюде. Она купила в супермаркете домашней еды фунчозу на ужин. А в блюде нашла отломленный ноготь.

– Шикарный ужин из фунчозы с отломленным нарощенным ногтем, видимо, одного из сотрудников. Судя по всему повара работают мало того, с нарощенными когтями, так еще и без перчаток, приятного аппетита, называется, – поделилась возмущенная сибирячка на «Флампе».

Увиденное вызвало отвращение у покупательницы. Фото: скриншот // "Фламп".

Девушка добавила, что после столь отвратительного инцидента у нее в целом пропал аппетит:

– Никогда бы не подумала, что столкнусь с таким, – сетует жительница Новосибирска.

На фото, которое приложила к посту девушка, виден отломленный ноготь.

Комментаторам от увиденного подурнело:

– Фу, какой же ужас! – написали новосибирцы.

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