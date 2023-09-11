Хотели купить выпивку и кошачий корм: в Новосибирске бездомные разбирали на металлолом железную дорогу

Бездомные снимали металлические скобы, которые удерживали рельсы на шпалах.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
В Ленинском районе Новосибирска задержали группу злоумышленников. Трое бездомных – мужчина и две женщины, пытались разобрать на металлолом железную дорогу.
Троицу поймали вечером в субботу, 9 сентября. Они снимали металлические скобы, которые удерживали рельсы на шпалах. Орудовали на участке действующей железной дороги, используя молоток, зубило и набор рожковых ключей.
Как рассказали в АБ «Гвардия», у бездомных была определенная цель. Вырученные за скобы деньги они планировали потратить на спиртное и корм для семи кошек. Животные жили вместе с ними под теплотрассой.
− Гвардейцы передали задержанных сотрудникам Росгвардии, − говорится в публикации.
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