В Новосибирске директор компании получил штраф за трудоустройство экс-чиновника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске директор МКУ «Городской центр наружной рекламы» получил штраф за трудоустройство бывшего госслужащего. Нарушение закона о противодействии коррупции выявила прокурорская проверка.

– Новый работодатель не направил в установленный законом 10-дневный срок сведения о заключении трудового договора с сотрудником, который ранее работал государственным служащим, на предыдущее место работы, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

После проверки на руководителя возбудили дело об административном правонарушении. Начальнику учреждения также внесли представление с требованием устранить нарушение и не допускать подобного в будущем.

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