Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 сентября 2023 6:57

Полицейские начали проверку после обнаружения трупа в Дзержинском районе Новосибирска

Они установят причину его смерти
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Полиция начала проверку.

Полиция начала проверку.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирские полицейские начали проверку по факту обнаружения мертвого парня на улице. Напомним, что труп нашел прохожий на улице Авиационной в Дзержинском районе.

- Было обнаружено тело 20-летнего молодого человека без видимых признаков насильственной смерти, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber