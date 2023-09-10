Полицейские начали проверку после обнаружения трупа в Дзержинском районе Новосибирска

Полиция начала проверку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирские полицейские начали проверку по факту обнаружения мертвого парня на улице. Напомним, что труп нашел прохожий на улице Авиационной в Дзержинском районе.

- Было обнаружено тело 20-летнего молодого человека без видимых признаков насильственной смерти, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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