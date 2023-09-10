Полицейские начали проверку после обнаружения трупа в Дзержинском районе Новосибирска

Полиция начала проверку.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Новосибирские полицейские начали проверку по факту обнаружения мертвого парня на улице. Напомним, что труп нашел прохожий на улице Авиационной в Дзержинском районе.
- Было обнаружено тело 20-летнего молодого человека без видимых признаков насильственной смерти, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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