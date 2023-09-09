Явка на выборы губернатора Новосибирской области 2023 на 15.00 8 сентября: рассказываем, как голосуют сибиряки

Голосование продолжится сегодня до 20.00. Фото: Анна ПАШАГИНА

Данные о том, какова явка на выборы губернатора Новосибирской области 2023 на 15.00 8 сентября, озвучили в избиркоме региона.

- Проголосовали 15,17% от общего количества избирателей - это 316 901 человек (без учета дистанционного голосования), - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области.

Напомним, выборы главы региона начались 8 сентября и продлятся до 10 сентября включительно. Все желающие могут успеть проголосовать до 20.00 10 сентября - именно до этого времени будут открыты избирательные участки

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