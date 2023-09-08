В Новосибирске пешеходов лишили тротуара из-за строительства сквера. Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

В Новосибирске на улице Орджоникидзе пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части, сообщает издание Atas.info. Строительный забор отгородил всю тротуарную дорожку.

Ограждение установлено в рамках реконструкции сквера «Крылья Сибири». Обходной путь с другой стороны забора, вдоль дома №18 по Орджоникидзе, настолько узок, что пешеходы не могут разойтись.

Мэр Анатолий Локоть пообещал изданию, что широкий проход рядом с домом №18 сделают уже завтра. А вот дорожку рядом с проезжей частью строители смогут открыть только спустя некоторое время.

Напомним, благоустройство сквера «Крылья Сибири» рассчитано на 2023-2024 годы. В этом году начали оформлять пешеходные зоны. Их застелят гранитной брусчаткой и искусственным камнем. В следующем году - проведут озеленение и установят лавочки, фонари, качели, лайт-бокс. Также в сквере появятся новый фонтан и зеркальный шар.

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