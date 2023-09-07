В Новосибирской области ожидаются заморозки в ночь на 8 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 8 сентября в Новосибирской области прогнозируют заморозки. Столбики термометров покажут отрицательные значения впервые этой осенью.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, при прояснениях ожидаются заморозки до 0...-2 градусов. Отрицательная температура воздуха прогнозируется также ночью в субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября.

Днем 8 сентября в городе будет облачно с прояснениями, пойдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +15...+17 градусов. Южный ветер разовьет скорость до 7 метров в секунду.

9 и 10 сентября в Новосибирске потеплеет до +21 градуса, и прекратятся осадки.

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