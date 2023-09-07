В Новосибирском ТРЦ на Маркса место Reebok займет российский Demix. Фото: МФК САН СИТИ
В Новосибирском ТРЦ «Сан-Сити» на площади Маркса место магазина Reebok займет российский бренд Demix. Об этом КП-Новосибирск рассказали в отделе маркетинга и рекламы центра.
- Действительно, к конце октября-начале ноября в ТРЦ «Сан Сити» откроется магазин DEMIX, - подтвердили КП-Новосибирск в ТРЦ.
В настоящее время в помещении ведутся строительно-монтажные работы.
Магазин Reebok закрылся из-за введенных ограничений. Напомним, за март 2022 года закрылись 42 магазина известных брендов в разных торговых центрах. Помимо Reebok, остановили работу спортивные магазины Adidas, Adidas Kids, Puma.
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