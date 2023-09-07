Раскрыты подробности гибели пенсионера на железной дороге в НСО. Фото: УТ МВД СФО.

Стали известны обстоятельства гибели пожилого мужчины на железной дороге в Новосибирской области. Сообщалось, что мертвого пенсионера нашли лежащим на путях. Известно, что накануне трагедии он отметил свой юбилей – 65 лет.

– По предварительным данным, сегодня около полуночи на остановочном пункте Криница Западно-Сибирской железной дороги в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное травмирование поездом мужчины (1958 г.р.), который находился в ограниченном для прохода месте вблизи железнодорожных путей, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Известно, что лежавшего на путях мужчину заметил машинист грузового поезда. Он и передал информацию об этом в транспортную полицию.

В транспортной прокуратуре добавили, что ведомство проверит безопасность движения на железнодорожном транспорте. Точные обстоятельства гибели пожилого мужчины устанавливаются.

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