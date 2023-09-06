Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 16:44

Теодор и Лукерья: ЗАГС назвал необычные имена, которыми новосибирцы называли своих детей

ЗАГС назвал необычные имена, которыми новосибирцы называли своих детей
Полина ШЕВЧЕНКО
ЗАГС назвал необычные имена, которыми новосибирцы называли своих детей.

ЗАГС назвал необычные имена, которыми новосибирцы называли своих детей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАГС назвал необычные имена, которыми новосибирцы называли своих детей в 2023 году. Всего за восемь месяцев в регионе зарегистрировали рождение 17693 малышей. В августе в Новосибирской области появились на свет 2618 детей.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Александр, Роман, Матвей, Лев, Максим, Мирон, Михаил. Для девочек - Ева, София, Мария, Алиса, Полина, Арина, Варвара, Екатерина.

Среди необычных мужских имен - Анас, Демьян, Динислам, Клим, Мирослав, Назар, Платон, Теодор, Фаддей, Харитон. Дочкам новосибирцы давали такие редкие имена, как Аполлинария, Владислава, Владлена, Глафира, Каталея, Констанция, Лавиния, Лукерья, Матрена, Станислава.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber