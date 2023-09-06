Теодор и Лукерья: ЗАГС назвал необычные имена, которыми новосибирцы называли своих детей

ЗАГС назвал необычные имена, которыми новосибирцы называли своих детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАГС назвал необычные имена, которыми новосибирцы называли своих детей в 2023 году. Всего за восемь месяцев в регионе зарегистрировали рождение 17693 малышей. В августе в Новосибирской области появились на свет 2618 детей.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Александр, Роман, Матвей, Лев, Максим, Мирон, Михаил. Для девочек - Ева, София, Мария, Алиса, Полина, Арина, Варвара, Екатерина.

Среди необычных мужских имен - Анас, Демьян, Динислам, Клим, Мирослав, Назар, Платон, Теодор, Фаддей, Харитон. Дочкам новосибирцы давали такие редкие имена, как Аполлинария, Владислава, Владлена, Глафира, Каталея, Констанция, Лавиния, Лукерья, Матрена, Станислава.

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