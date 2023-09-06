В правительстве НСО пообещали помочь с ремонтом вспыхнувшей крыши пятиэтажки

Проведение ремонта находится на контроле у правительства Новосибирской области. Фото: ГУ МЧС по НСО

Правительство Новосибирской области пообещало помочь жителям загоревшейся пятиэтажки с ремонтом крыши. Его надо сделать в кратчайшие сроки.

- Сейчас основная задача администрации в кратчайшие сроки организовать ремонт кровли, помочь людям, чтобы они могли быстро вернуться в свои квартиры. Ликвидация последствий пожара и организация помощи жителям находится на контроле правительства Новосибирской области. Мы также готовы подключиться, и поддержать город, чтобы восстановление кровли здания не уходило в глубокую осень, - рассказал замгубернатора Сергей Сёмка.

Отмечается, что подтоплен пятый этаж, остальные квартиры - не пострадали.

Напомним, дом на улице 2-ой переулок Краснодонский загорелся вечером 6 сентября. Из пятиэтажки эвакуировали 30 человек. Кровля здания частично обрушилась. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

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