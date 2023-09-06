В Новосибирской области «Лада» столкнулась с двумя фурами: водитель погиб

В Новосибирской области на Северном обходе «Лада» столкнулась с двумя фурами. Фото: "Дороги с Кузнецовым"

В Новосибирской области на Северном обходе «Лада» столкнулась с двумя фурами. ДТП случилось вечером в среду, 6 сентября.

— В 18:00 на 37 километре автодороги Северный Обход 47-летний водитель автомобиля ВАЗ 2111 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Вольво» и грузовиком «Скания», — сообщает телеграм-канал «Дороги с Кузнецовым».

Водитель легковушки скончался на месте. На Северном обходе из-за ДТП образовалась серьезная пробка.

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