В Новосибирске пропал 10-летний мальчик на сине-черном велосипеде

Мальчик пропал 4 сентября. Фото:"ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут 10-летнего Славу Козловского. Мальчик пропал 4 сентября.

— Вышел из дома в Первомайском районе и не вернулся, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 129 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. На момент своего исчезновения мальчик был одет в темно-синюю футболку с белыми вставками, черные шорты и черные сланцы. С собой у него был синий велосипед с черными вставками.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Слава или просто видели его на улице — сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber