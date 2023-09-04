В Новосибирске пропал 10-летний мальчик на сине-черном велосипеде

Мальчик пропал 4 сентября. Фото:"ЛизаАлерт НСО"
В Новосибирске ищут 10-летнего Славу Козловского. Мальчик пропал 4 сентября.
— Вышел из дома в Первомайском районе и не вернулся, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области».
Приметы: рост 129 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. На момент своего исчезновения мальчик был одет в темно-синюю футболку с белыми вставками, черные шорты и черные сланцы. С собой у него был синий велосипед с черными вставками.
Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Слава или просто видели его на улице — сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.
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