На «Технопроме» обсудили налаживание взаимодействия между стартапами и фарминдустрией

Сейчас главное — не затормозить в дальнейшем развитии. Фото: «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области»

На форуме «Технопром» участники обсудили налаживание взаимодействия между стартапами и фарминдустрией и использование искусственного интеллекта для создания лекарств, сообщает издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Например, в кластере биологических и медицинских технологий фонда «Сколково» на сегодняшний день более 600 стартапов. Вместе с получением статуса резидента разработчики получают поддержку. Существует и грантовая поддержка — до 4 млн рублей в год на одного резидента.

Заместитель директора «Инновационного центра Кольцово» Юлия Линюшина отметила, что сейчас главное — не затормозить в дальнейшем развитии. Для этого, по ее словам, необходимы кадры, умеющие работать с искусственным интеллектом.

ИИ активно внедряет биоинформатическая компания «Фармпредикт». Проектный менеджер Андрей Еремин представил создаваемые ею IT-сервисы для фармрынка. Компания разработала платформу, которая позволяет определять механизм действия препаратов, анализировать терапевтический потенциал их комбинаций, находить новые области применения для существующих препаратов

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