В Новосибирской области детей--сирот обеспечат 1200 квартирами и 400 сертификатами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Новосибирской области обеспечат детей-сирот 1200 квартирами и 400 сертификатами. Бюджет составил порядка 4,3 миллиарда рублей.

В 2023 году квартиры получили уже 43 человека, сообщили в правительстве региона.

348 жителей региона воспользовались жилищным сертификатом. До конца года власти обеспечат ими еще 400 человек. Сертификат позволяет сиротам старше 23 лет выбрать квартиру самостоятельно и купить ее. При покупке можно также воспользоваться сбережениями или кредитом.

Еще 43 миллиона рублей выделили на компенсацию оплаты съемного жилья для ребят, которые не будут обеспечены квартирами в этом году. Сумма выплаты составляет от 6 до 16 тысяч рублей.

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