Есть угроза двум строениям: в Новосибирске загорелся цех на Большевистской

В Новосибирске загорелся цех на Большевистской. Фото: МЧС Новосибирской области

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Большевистской, 92 загорелся цех. Возгорание произошло 20.31.

- Горит цех. Внутри предположительно два газовых баллона. Есть угроза двум строениям. Здание металлическое. Эвакуировали два кислородных баллона, - сообщили в МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирске загорелся цех на Большевистской. Фото: МЧС Новосибирской области

Пожар распространился на площади в 60 квадратных метра. Горят готовая продукция, мебель и оборудование.

В 21:11 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

В 21:11 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Фото: МЧС Новосибирской области

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