Есть угроза двум строениям: в Новосибирске загорелся цех на Большевистской

В Новосибирске загорелся цех на Большевистской. Фото: МЧС Новосибирской области
В Октябрьском районе Новосибирска на улице Большевистской, 92 загорелся цех. Возгорание произошло 20.31.
- Горит цех. Внутри предположительно два газовых баллона. Есть угроза двум строениям. Здание металлическое. Эвакуировали два кислородных баллона, - сообщили в МЧС по Новосибирской области.
В Новосибирске загорелся цех на Большевистской. Фото: МЧС Новосибирской области
Пожар распространился на площади в 60 квадратных метра. Горят готовая продукция, мебель и оборудование.
В 21:11 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
В 21:11 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Фото: МЧС Новосибирской области
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер