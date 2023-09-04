В Новосибирской области столкнулись УАЗ и «Тойота»: пострадали три человека

В Коченевском районе Новосибирской области столкнулись УАЗ и «Тойота». Фото: "Дороги с Кузнецовым"

В Коченевском районе Новосибирской области столкнулись УАЗ и «Тойота». ДТП произошло днем в понедельник, 4 сентября.

— В 15:30 на 3 километре объездной дороги р. П. Коченево 66-летний водитель автомобиля УАЗ при проезде нерегулироемого переерестка в прямом направлении, не предоставил преимущества в движении столкнулся с «Тойотой Камри», — сообщает телеграм-канал «Дороги с Кузнецовым».

В ДТП травмы различной степени тяжести получили водители автомобилей и пассажир УАЗа.

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