«Ушла из дома»: в Новосибирске пропала 17-летняя девочка с тоннелями в ушах

В Новосибирске пропала 17-летняя Екатерина Хапакныш. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске пропала 17-летняя Екатерина Хапакныш. Девочку ищут с 3 сентября волонтеры и полиция.

— Ушла из дома в Кировском районе и не вернулась, — сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза. Имеет тоннели в ушах. На момент своего исчезновения девочка была одета в серую толстовку, черные джинсы, светло-зеленую футболку, белые с серым кроссовки. С собой был черный рюкзак.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Екатерина или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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