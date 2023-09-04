Словно камнями забросало: на Новосибирск обрушился крупный град

На Новосибирск обрушился крупный град. Фото: Алина Гендлина
Вечером 4 сентября на Новосибирск обрушился град. Осадки прошли в нескольких районах города.
- Град накрыл словно камнями, - сообщил КП-Новосибирск читатель.
Осадки прошли в нескольких районах города. Фото: Алина Гендлина
Град выпал в центре города, микрорайоне Европейский берег, СНТ «Рабис», на Сибиряков-Гвардейцев.
Читатели отмечают, что в некоторых районах град настолько сильный, что выглядит как снег.
В некоторых районах град настолько сильный, что выглядит как снег. Фото: Алина Гендлина
Сервис Яндекс.Погода прогнозирует осадки на ближайшие два часа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер