Словно камнями забросало: на Новосибирск обрушился крупный град

На Новосибирск обрушился крупный град. Фото: Алина Гендлина

Вечером 4 сентября на Новосибирск обрушился град. Осадки прошли в нескольких районах города.

- Град накрыл словно камнями, - сообщил КП-Новосибирск читатель.

Осадки прошли в нескольких районах города. Фото: Алина Гендлина

Град выпал в центре города, микрорайоне Европейский берег, СНТ «Рабис», на Сибиряков-Гвардейцев.

Читатели отмечают, что в некоторых районах град настолько сильный, что выглядит как снег.

В некоторых районах град настолько сильный, что выглядит как снег. Фото: Алина Гендлина

Сервис Яндекс.Погода прогнозирует осадки на ближайшие два часа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber