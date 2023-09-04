В Новосибирске УФАС выявило нарушение в торгах по уборке помещений нового ЛДС

В Новосибирске «Сибирь-Арена» допустила нарушение при проведении торгов.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске «Сибирь-Арена» допустила нарушение при проведении торгов по уборке помещений и прилегающей территории. Данный факт раскрыло новосибирское УФАС.
Речь идет о проведении конкурса в электронной форме. На действия представителей нового ЛДС пожаловалась компания ООО «Клин Лайф».
Как указано в публикации, ГАУ НСО «Арена» не предоставило сведения о высоте объекта. Данная информация считается важной для потенциальных участников торгов и влияет на цену предложения.
− Комиссия Новосибирского УФАС признала ГАУ НСО «Арена» нарушившим порядок организации и проведения торгов, − рассказали в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы региона.
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