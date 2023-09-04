В Новосибирской области поезд сбил «Тойоту», выехавшую на пути: погиб человек

В Новосибирской области между станциями Коченево и Дупленская поезд сбил иномарку. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Новосибирской области между станциями Коченево и Дупленская поезд сбил иномарку. В ДТП погиб один человек. ЧП случилось днем в понедельник, 4 сентября.
— Около 15:00 произошло столкновение электропоезда сообщением Новосибирск — Татарская с легковым автомобилем «Тойота Карина», повлекшее смертельное травмирование одного человека, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Машина выехала на рельсы вне железнодорожного переезда. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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