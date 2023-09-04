В Новосибирской области поезд сбил «Тойоту», выехавшую на пути: погиб человек

В Новосибирской области между станциями Коченево и Дупленская поезд сбил иномарку. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Новосибирской области между станциями Коченево и Дупленская поезд сбил иномарку. В ДТП погиб один человек. ЧП случилось днем в понедельник, 4 сентября.

— Около 15:00 произошло столкновение электропоезда сообщением Новосибирск — Татарская с легковым автомобилем «Тойота Карина», повлекшее смертельное травмирование одного человека, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Машина выехала на рельсы вне железнодорожного переезда. Обстоятельства произошедшего выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber