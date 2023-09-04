В Новосибирске прекратили дело о падении наледи на голову 8-летнему мальчику

В Новосибирском суде прекратили дело о падении наледи на голову 8-летнему мальчику. Фото: Артем КИЛЬКИН

Калининский районный суд Новосибирска прекратил дело о падении наледи на голову 8-летнему мальчику. Судья назначил меру пресечения в отношении обвиняемой Романенко Елены — специалиста по эксплуатации и обслуживанию многоквартирных домов.

- Уголовное дело в отношении обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ прекращено, ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей, - говорится в сообщении суда.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Напомним, ЧП произошло 22 декабря 2022 года. С пятиэтажного дома на 8-летнего мальчика рухнула наледь.Она упала на голову мальчику. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».

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