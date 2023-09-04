В Новосибирске вновь рассматривают дело физика-ядерщика, застрелившего хулигана

Ранее физику-ядерщику вынесли оправдательный приговор. Фото: Анна ПАШАГИНА / предоставлено Валентином

В Новосибирске вновь рассматривают дело физика-ядерщика Валентина Докутовича, который застрелил пьяного хулигана на своем участке. Слушание состоялось в Новосибирском областном суде в понедельник, 4 сентября.

Ранее мужчине вынесли оправдательный приговор – присяжные решили, что его вина не доказана. Такой поворот не устроил прокуратуру и потерпевшую сторону, и они подали апелляционную жалобу.

Когда состоится следующее заседание – пока неизвестно.

Напомним, история произошла в ноябре 2021 года в поселке Ложок. Валентин − сын хозяина продуктового магазина, застрелил 26-летнего покупателя. Погибший вместе с еще одним мужчиной пришел ночью в торговую точку, расположенную на первом этаже дома, где проживал Докутович со своим отцом. Сибиряки начали выламывать двери, требуя продать им пиво.

Валентин вышел с ружьем, попросил их уйти, пригрозил, что вызовет полицию. Но нетрезвые покупатели не унимались. Докутович несколько раз выстрелил в воздух, а потом пальнул в сторону хулиганов. Один из потерпевших получил смертельное ранение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ну давай, стреляй!»: в Новосибирске начался суд над физиком-ядерщиком, который защищался от пьяных хулиганов на своем участке

Судьбу научного сотрудника будут решать присяжные (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber