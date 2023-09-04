В Новосибирске неизвестные угнали с парковки новый мотоцикл. Фото: «ACT-54»

В Новосибирске неизвестные угнали новый мотоцикл с охраняемой парковки. Дверь поста охраны злоумышленники заблокировали.

- Сегодня в 3:02 ночи, на улице Кубовой, 115/1, четверо грабителей угнали новый мотоцикл без регистрационных знаков, черно-зеленый Regulmoto Sport-003 PR PRO, - рассказала владелица мотоцикла в группе «ACT-54».

Пока один грабитель пытался увезти мотоцикл с парковки, трое других держали дверь поста охраны, не выпуская охранников.

- В полицию поступило заявление по факту кражи мотоцикла. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное деяние, - рассказали КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.

Полицейскими проводится проверка для уточнения обстоятельств угона.

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