Предприятия в Кировском районе Новосибирска оштрафовали за неприятный запах

В Новосибирске оштрафовали виновных в возникновении неприятного запаха в Кировском районе. Фото: Минприроды НСО

В Новосибирске оштрафовали виновных в возникновении неприятного запаха в Кировском районе. На вонь неоднократно жаловались местные жители.

Прокуратура Новосибирской области провела проверку вместе с представителями Минприроды. Они выявили более 30 нарушений в работе двух местных предприятий и ИП.

Речь идет о предприятиях ООО «Новосибирская пивоваренная компания» и ООО «Русская солодовенная группа». Они производят пиво на заводе, расположенном по улице Петухова, 79. Также прокуратура проверила деятельность индивидуального предпринимателя Икишева Д.В. – мужчина занимается производством кормов по адресу Петухова, 79, строение 7.

Среди выявленных нарушений – «нарушение обязательных требований при эксплуатации газоочистного оборудования, нарушение порядка проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и их источников, искажение сведений об источниках загрязнения при постановке объектов негативного воздействия на государственный учет», рассказали в Минприроды.

Было вынесено 14 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Виновные получили штрафы в размере более 100 тысяч рублей.

Два предприятия уже начали устранять нарушения, а ИП решил закрыть производство кормов на объекте.

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