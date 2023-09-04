Новосибирск готовят к отопительному сезону: СГК завершает работы на крупных объектах

На улице Комсомольской завершили ремонт тепловой камеры и благоустраивают территорию после работ. Фото: Пресс-служба СГК

На улице Высоцкого в Октябрьском районе СГК заменила по концессионному соглашению с Новосибирском 800 метров трубопровода. Рабочие проложили стальные трубы в пенополиуретановой изоляции. Что продлит их срок службы и лучше сохранит тепло. Старая теплосеть отработала здесь 34 года при нормативе эксплуатации 25 лет.

Также СГК завершили замену теплосетей на улицах Чаплыгина, Грибоедова, Советской и Невельского. На неделе подрядчики начнут благоустройство мест, где проводился ремонт. На остальных участках работы на завершающем этапе. Все будет готово к отопительному сезону.

На улице Высоцкого в Октябрьском районе приводят в порядок место, где ремонтировали теплотрассу. Фото: Пресс-служба СГК

На улице Комсомольской завершен ремонт тепловой камеры. Для того, чтобы все исправно работало специалисты заменили тепломеханическое оборудование и строительные конструкции.

Подрядчик уже приступил к благоустройству территории. В ближайшее время откроют проезд на улице Чигорина в районе дома №31 А на улице Комсомольская.

Напомним, что Сибирская генерирующая компания реконструирует 61 тепловой пункт в Новосибирске до конца года. Работы не повлияют теплоснабжение домов.