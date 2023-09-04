В Новосибирске откроют парковку вместо надземного перехода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на проспекте Карла Маркса, 57 и 30 откроют парковку. Она появится на месте планируемого ранее надземного пешеходного перехода.

В мэрии отметили, что парковочные места на проспекте Карла Маркса около дома №57 не обустроили из-за того, что планировалось строительство перехода.

- В ходе производства работ в проектно-сметную документацию были внесены изменения в связи с принятием решения об отмене строительства надземного пешеходного перехода, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе администрации.

Сделать парковку предложили собственники административных зданий №30 и №57 на Карла Маркса. Для этого специалисты разработали проект благоустройства территорий и схему организации дорожного движения. Сейчас оформляется разрешительная документация на обустройство новых парковок.

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