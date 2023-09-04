Бил по рукам и ногам: под Новосибирском мужчина избил жену кочергой

Мужчину осудили на 5 лет 8 месяцев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Чановском районе Новосибирской области 33-летний мужчина избил сожительницу кочергой. Здоровью женщины нанесен вред средней тяжести.

- 5 сентября 2022 осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни взял в кухне дома кочергу и нанес своей сожительнице удары по ногам и рукам, - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Согласно экспертизе, здоровью женщины нанесен вред средней тяжести.

Мужчину осудили на 5 лет 8 месяцев. Отбывать срок он будет в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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