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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 9:42

Житель Новосибирска погиб при пожаре в СНТ «Маяк»

В Новосибирске при пожаре в СНТ «Маяк» погиб мужчина
Анастасия ХРОМЫХ
В Советском районе Новосибирска мужчина погиб при пожаре в дачном доме.

В Советском районе Новосибирска мужчина погиб при пожаре в дачном доме.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Новосибирска мужчина погиб при пожаре в дачном доме. Трагедия произошла в СНТ «Маяк», сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Все случилось на прошедшей неделе. Причину возгорания устанавливают дознаватели.

− Выгорела часть дома и веранда общей площадью 24 квадратных метра. Для тушения пожара на место выезжали 16 человек и четыре единицы техники, − рассказали в МЧС.

За прошедшую неделю пожарные ликвидировали 71 возгорание. Всего за август на территории Новосибирской области произошло почти 400 пожаров.

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