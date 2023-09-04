Житель Новосибирска погиб при пожаре в СНТ «Маяк»

В Советском районе Новосибирска мужчина погиб при пожаре в дачном доме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Новосибирска мужчина погиб при пожаре в дачном доме. Трагедия произошла в СНТ «Маяк», сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Все случилось на прошедшей неделе. Причину возгорания устанавливают дознаватели.

− Выгорела часть дома и веранда общей площадью 24 квадратных метра. Для тушения пожара на место выезжали 16 человек и четыре единицы техники, − рассказали в МЧС.

За прошедшую неделю пожарные ликвидировали 71 возгорание. Всего за август на территории Новосибирской области произошло почти 400 пожаров.

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