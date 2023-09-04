Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 9:19

Вкладчикам рухнувших банков в Новосибирской области заплатили 16, 1 миллиард рублей

За первое полугодие 2023 года 29 человек получили
Галина СИМОНОВА
Вкладчикам рухнувших банков в Новосибирской области заплатили 16,1 миллиард рублей.

Вкладчикам рухнувших банков в Новосибирской области заплатили 16,1 миллиард рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вкладчикам рухнувших банков в Новосибирской области заплатили 16,1 миллиард рублей. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

Как пишет издание «РБК-Новосибирск», за 2020-2022 годы в агентство обратились 1029 вкладчиков из Новосибирска и области. А за первое полугодие 2023 года — 29, получивших возмещение на сумму 367,1 тысяч рублей.

Наиболее крупные выплаты за три года были зафиксированы в 2021 году по ситуации с двумя банками: 480 вкладчиков одного из них обратились за компенсация на 280 миллионов рублей, а 230 вкладчиков другого — на сумму 48 миллионов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber