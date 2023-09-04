В Заельцовском районе Новосибирска скорая врезалась в маршрутку

Скорая врезалась в маршрутку в Заельцовском районе Новосибирска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скорая врезалась в маршрутку в Заельцовском районе Новосибирска. ДТП произошло днем 4 сентября у остановки «Горбольница».

Публикация появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Судя по записи с видеорегистратора, водитель скорой начал перестраиваться с левой полосы в правый ряд. Во время совершения маневра он подрезал маршрутку, которая двигалась по своей полосе.

Авария заблокировала обе полосы в сторону улицы Дуси Ковальчук.

− Водителям пришлось объезжать место аварии по встречке, − отметили в публикации.

Информации о пострадавших не поступало.

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