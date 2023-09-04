В Новосибирской области 4 сентября простятся с тремя бойцами СВО. Фото: Иван МАКЕЕВ

4 сентября в Новосибирской области простятся с тремя бойцами специальной военной операции. Церемонии прощания пройдут в трех районах региона.

В Черепановском районе в с 11:00 до 13:00 в РСКЦ имени С.А. Жданько простятся с водителем разведывательного отделения штурмовой бригады Иваном Кухтикововым.

В Черепановском районе простятся с Иваном Кухтикововым. Фото: администрация Черепановского района

Иван был заботливым сыном, любящим отцом и братом, верным другом. Ряды бойцов СВО пополнил по собственной воле в сентябре 2022 года. 26 августа 2023 года погиб при выполнении боевых задач.

В Сузунском районе с 10:00 в Доме культуры села Шайдурово пройдет прощание с Александром Миловановым. Он погиб в ходе проведения спецоперации на территории ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожской области и Украины.

В Сузунском районе пройдет прощание с Александром Миловановым. Фото: администрация Сузунского района

В Венгеровском районе с 13.00 в селе Петропавловка 1-я, на улице Комсомольской, 2, квартире 2 состоится прощание с Дмитрием Жидик . Он умер 1 сентября 2023 года во время участие в специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины.

В Венгеровском районе состоится прощание с Дмитрием Жидик. Фото: администрация Венгеровского района

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