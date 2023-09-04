Запрещала видеться с детьми: в Сибири обиженный бездомный сжёг машину бывшей девушки

В Сибири обиженный бездомный сжёг машину бывшей девушки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Барнауле бездомный рецидивист спалил машину бывшей девушки. На преступление 34-летний мужчина пошел из мести. Об этом пишет Amic.ru, ссылаясь на региональное МВД.

Известно, что злоумышленник был много раз судим. Его привлекали и за разбой, и за наркотики, и за пьяную езду. На свободе он образумился. Съехался с девушкой. Стали строить семью. Но со временем рецидивист вернулся к асоциальному образу жизни. Возлюбленная не стала терпеть – выгнала мужчину на улицу. И запретила видеться с детьми.

За это сибиряк и отомстил: ночью облил машину девушки бензином и поджёг. Ущерб составил 400 тысяч рублей.

Злоумышленник дожидается приговора суда в СИЗО.

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