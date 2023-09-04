Жительница Новосибирска украла из магазина «Нутеллу» ради трехлетней дочки

Фото: АБ ГВАРДИЯ

За минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на охраняемых объектах были пресечены 31 попытка хищения и 26 нарушений общественного порядка и внутриобъектового режима в охраняемых учреждениях. За совершение краж «гвардейцы» задержали и передали в полицию 18 нарушителей.

2 сентября в 13.44 сотрудник Агентства Безопасности, дежуривший в супермаркете Советского района, заметил, как пожилой мужчина спрятал за пазуху бутылку водки и прокрался мимо касс без оплаты. Но стоило только окликнуть дедушку, как тот резко прибавил шагу и на улицу почти выбежал. Сотрудник бросился за ним. Убегая, вор выронил украденную бутылку водки, и она, упав на землю, разбилась. В этот момент шустрый дед был задержан. В присутствии вызванных на место происшествия бойцов ГБР-76 он оплатил стоимость украденной разбитой бутылки и был отпущен.

2 сентября в 20.11 эти же бойцы ГБР в магазине Кировского района задержали 35-летнюю женщину с ребенком. Охранник магазина, заметив совершавшую ранее кражи продуктов женщину, немедленно нажал тревожную кнопку. Задержанная «гвардейцами» призналась, что действительно украла шоколад и баночку ореховой пасты «Нутелла», но сделала это исключительно из-за отсутствия денег и желая побаловать свою трехлетнюю дочь. Также женщина сообщила, что отец ребенка финансово ей не помогает, поскольку находится в местах лишения свободы. Выручил ее в данной ситуации уже ее родной отец - мужчина приехал в магазин и оплатил причиненный кражей ущерб, после чего его дочь и внучка были отпущены.

3 сентября во втором часу ночи бойцы ГБР-72 ГВАРДИИ стали свидетелями еще одной семейной драмы. Прибыв по тревоге в развлекательный центр на улице Планетной, они вывели оттуда семью из трех человек - мужчину, женщину и их семилетнюю дочку. Со слов администратора, находившийся в нетрезвом состоянии отец семейства устроил на боулинговой дорожке шумные разборки с супругой, чем помешал отдыху других посетителей центра. Сотрудница попросила охранников выпроводить хулиганов. На улице семья успокоилась, села в такси и уехала.

3 сентября днем охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресек незаконное проникновение посторонних лиц к техническому водоему золоотвала ТЭЦ-5, прозванному в народе «сибирскими Мальдивами». В остановленном автомобиле находились трое молодых людей, ехавших посмотреть озеро с необычным цветом воды. Молодые люди попробовали проявить настойчивость, но, услышав, что охранник вызывает группу быстрого реагирования, развернулись и уехали.