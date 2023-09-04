В Новосибирске за 19 млн отремонтируют путепровод по улице Трикотажной

В Новосибирске собираются отремонтировать путепровод по улице Трикотажной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске собираются отремонтировать путепровод по улице Трикотажной. За это готовы заплатить 19,6 миллиона рублей.

Электронный аукцион появился на портале госзакупок. Заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Гормост».

Как указано в документации, подрядчику предстоит провести подготовительные работы, среди которых – установка временных дорожных знаков, уширить проезд, нанести временную дорожную разметку, разобрать конструкции существующего моста, отремонтировать барьерное ограждение и так далее.

− Работы осуществляются в стесанных условиях на ¼ проезжей части моста, при систематическом движении транспорта на оставшейся части моста, − говорится в документации.

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