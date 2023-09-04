В ЗАГСе показали самые необычные авто из свадебных кортежей новосибирцев. Фото: ЗАГС НСО.

В Управлении ЗАГС по Новосибирской области показали самые необычные свадебные кортежи. По данным сотрудников управления, молодожены выбирают транспорт, опираясь на свой темперамент и предпочтения.

Так, настоящие романтики, а также любители сказок о принце с принцессой выбирают себе для свадьбы карету с лошадьми. А ценители раритетных вещей – авто в винтажном или ретро стиле. Ценители роскоши предпочитают стиль Прованс. А кто-то отдает предпочтение лёгкости и некой наивности и приезжает в ЗАГС на велосипедах.

Молодожены посмелее делают кортеж из мотоциклов. А любители скорости – из спорт-каров. Смелые и свободолюбивые молодожёны предпочитают свадьбу в байкерском стиле.

Есть особенности и в выборе цветов машин. Так, черный цвет предпочитают целеустремленные пары, а белый – мечтатели и романтики. Синий цвет выбирают оптимисты. А предпочтение жёлтому отдают молодожены с хорошим чувством юмора. Красный цвет авто выбирают уверенные, активные и яркие пары.

– Лучший автомобиль на свадьбу тот, в котором именно Вам будет комфортно, душевно и который послужит дополнительным интересным, аксессуаром свадебной фотосессии, – заключили в ЗАГСе.

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